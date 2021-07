Alstom : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son opinion neutre sur le titre après cette mauvaise surprise sur la perspective d'un FCF négatif qui obscurcit la visibilité à court terme tant que le 1er semestre ne sera pas publié.



L'analyste abaisse sur BNA 2022/2023/2024e de respectivement -11,4%/-10,4%/-9,1% et son objectif de cours perd -4,2E, passant à 40,2E (contre 44,4E).



' A l'issue du CMD qui se déroulait hier en matinée et après la chute du titre de -8,43%, force est de constater que la guidances LT dévoilées ne suffisent pas à contrebalancer la mauvaise surprise venue de l'annonce d'un FCF négatif de -1,6/-1,9MdE au S1 2021/22, accentuée par le refus de guider la marge d'EBITA pour ce premier exercice d'intégration de Bombardier qui s'annonce risqué et en tous cas sans bonne visibilité pour les analystes ' indique le bureau d'études.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.