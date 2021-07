Alstom : Goldman Sachs réitère son avis après les prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs estime que les objectifs de FCF seront considérés comme décevants à court terme. L'analyste s'attend à ce que l'objectif de FCF pour l'exercice 21/22 soit proche de l'équilibre, compte tenu des commandes importantes compensant les problèmes d'exécution de Bombardier Transport (BT) et les besoins généraux de WC.



Suite à cette annonce sur les objectifs du groupe, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 48 E.



' La prévision d'un FCF ' significativement négatif ' pour l'exercice 21/22 est un revers par rapport aux attentes du consensus de Visible Alpha ' indique l'analyste.



' La croissance organique du chiffre d'affaires sur la période devrait être supérieure à 5 %, ce qui est conforme à ce que nous pensions et peut-être conservateur étant donné les fortes attentes de relance et l'important carnet de commandes. La signalisation devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du groupe ' estime Goldman Sachs.



' Les services devraient connaître une croissance moyenne à un chiffre, légèrement inférieure à nos attentes d'environ 10 % et des prévisions (7 %) ' rajoute le bureau d'analyses.



