Alstom : Gagne près de 2%, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a gagné près de 2% aujourd'hui, porté par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 51 euros.



Le bureau d'analyses estime que 'le marché semble beaucoup s'interroger sur Bombardier Transport (BT) et redouter d'autres contrats difficiles'.



Dans ce cadre, la journée des investisseurs prévue le 6 juillet devrait permettre de se faire une idée plus précise du rythme d'amélioration probable chez BT (projets à problèmes, coûts, backlog...) ainsi que du potentiel de synergies, espère l'analyste.



'A ce stade le marché a été très prudent sur le titre, ce qui limite le risque de baisse. Avec le redressement des résultats, le titre doit revenir à des valorisations intéressantes dès mars 2023 , puis devenir très peu cher', conclut Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.