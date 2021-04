Alstom : Fait l'acquisition d'Helion Hydrogen Power

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui l'acquisition d'Helion Hydrogen Power, 'une pépite d'innovation, spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance'.



Cette société, filiale à 100% d'AREVA Energies Renouvelables, Helion Hydrogen Power va permettre à Alstom d'enrichir son portefeuille de solutions innovantes et compétitives et de poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique Alstom in Motion.



Cette acquisition renforce l'ancrage technologique d'Alstom en France et son ancrage géographique dans la Région Sud, en complément de ses sites actuels d'Aix-en-Provence et de Vitrolles. Helion Hydrogen Power emploie près de 30 salariés à Aix-en-Provence.



Renommée ALSTOM Hydrogène S.A.S., Helion Hydrogen Power devient désormais une filiale à 100% d'Alstom.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.