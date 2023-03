Alstom : Distingue l'un des ses fournisseurs espagnols

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir décerné le prix du meilleur fournisseur de services en Espagne à la société catalane Power Drive Ibérica, qui fait partie d'AnemGroup. Alstom compte ainsi mettre en avant l'excellence opérationnelle, la ponctualité et le faible taux de non-conformité de son fournisseur.



Fondée en 1966 à Granollers, Power Drive Ibérica est une entreprise métallurgique dédiée à l'ingénierie, la fabrication, la maintenance et la fourniture de composants de transmission mécanique.



En 2015, elle est devenue fournisseur d'Alstom pour la réparation des caisses de boîtes de vitesses des trains à grande vitesse (Série 100) de Renfe, qui étaient en cours de révision sur le site de maintenance d'Alstom à Madrid.





