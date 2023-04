Alstom : Deutsche Bank dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dégradé vendredi sa recommandation sur Alstom, ramenée de 'achat' à 'conserver' suite à l'annonce du départ du directeur financier du groupe, Laurent Martinez.



Orange a déclaré hier soir avoir nommé Laurent Martinez en tant que directeur exécutif en charge des finances, de la performance et du développement, un poste qu'il occupera à compter du mois de septembre.



D'après Deutsche Bank, ce départ est de nature à susciter un certain nombre d'inquiétudes à la fois concernant (1) le maintien des objectifs financiers actuels et (2) un changement potentiel des relations avec l'agence Moody's.



'Le processus d'intégration de Bombardier Transport s'annonce comme un chemin complexe et susceptible de durer plusieurs années, ce qui nous pousse à attendre que l'équipe de direction d'Alstom soit définitivement en place avant de nous repencher sur le dossier', conclut l'analyste.



Son objectif de cours reste de 30 euros.



