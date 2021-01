Alstom : Dans le vert avec l'aide d'un broker

(CercleFinance.com) - Alstom gagne 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre de l'équipementier de transport français, avec un nouvel objectif de cours de 55 euros contre 45 euros précédemment.



'Alstom est actuellement l'une des cartes ESG les moins chères de l'espace industriel européen, portée par des vents favorables séculaires à long terme pour le secteur et par un fort potentiel interne', juge-t-il, voyant aussi dans Bombardier 'un atout de qualité'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel