Alstom : Coopération en Pologne autour des trains à hydrogène

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un accord de coopération avec Air Products, premier fournisseur mondial d'hydrogène, afin de promouvoir le développement de solutions de transport à zéro émission directe en Pologne.



Sur la base de l'accord, Air Products distribuera et stockera l'hydrogène et fournira l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène au sein de sa propre chaîne d'approvisionnement tandis qu'Alstom fournira des trains à pile à hydrogène.



Cet accord s'inscrit dans la continuité du partenariat d'Air Products avec Alstom engagé en 2022 visant à décarboner le transport ferroviaire en République tchèque grâce à l'utilisation d'hydrogène bas carbone.



'Ensemble, nous prouverons que l'hydrogène est applicable aux chemins de fer et que l'exploitation des trains à hydrogène est une technologie robuste, à la fois sûre et respectueuse de l'environnement, ainsi qu'économiquement efficace ', a déclaré Jacek Cichosz, président du conseil d'administration d'Air Products en Pologne.



