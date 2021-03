Alstom : Contrat pour 34 trains en Basse-Saxe

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été choisi pour fournir 34 trains Coradia Stream, de type EMU, à deux étages à la LNVG, opérateur de transports régionaux de Basse-Saxe, en Allemagne, dans le cadre d'un contrat d'un montant total de près de 760 millions d'euros.



Outre la livraison des trains, le contrat prévoit la maintenance des rames sur une période de 30 ans. Dès décembre 2024, les trains seront en service sur la ligne Expresskreuz Bremen/Niedersachsen (EBN), qui relie les grandes villes de la région.



Les 34 nouvelles rames commandées sont dotées chacune de quatre voitures. De plus, 18 voitures centrales supplémentaires seront livrées afin d'allonger les rames. Au total, la commande comprend donc 154 voitures (68 voitures pilotes et 86 voitures centrales).



