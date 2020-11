Alstom : Commande pour 64 tramways à Cologne

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté, en consortium qu'il dirige avec Kiepe Electric (filiale de Knorr-Bremse), une commande pour la fourniture de 64 nouveaux tramways à plancher bas pour la régie des transports publics de Cologne, en Allemagne.



Cette commande de nouveaux tramways de type Citadis, avec des adaptations spéciales pour le marché allemand, s'élève à 363 millions d'euros, la part de l'équipementier de transports français s'élevant à 60% de la valeur totale du contrat.



Les premiers véhicules de présérie seront livrés à la régie à partir de fin 2023. Les véhicules de série suivront un an plus tard, à la fin de 2024. Le contrat comprend également quelques options pour un total de 47 unités de véhicules supplémentaires.



