Alstom : Commande pour 32 trains Coradia en Allemagne

(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir reçu une commande de Hessische Landesbahn GmbH (HLB) pour lui fournir 32 automotrices Coradia Continental, dont douze trains de quatre voitures et 20 trains de cinq voitures, pour un montant total de près de 200 millions d'euros.



Les trains seront déployés sur le réseau secondaire du centre de la Hesse, qui est exploité par HLB, à partir de décembre 2023 et circuleront sur quatre lignes différentes reliant Francfort et d'autres villes du Land.



L'équipementier de transports rappelle que son Coradia Continental circule à une vitesse maximale de 160 km/h et offre 200 et 280 sièges respectivement, dans sa version à quatre et à cinq voitures.



