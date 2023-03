Alstom : A remporté un contrat aux Philippines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté auprès de Mitsubishi Corporation un contrat portant sur la fourniture d'un système ferroviaire intégré pour l'extension du projet North-South Commuter Railway (NSCR) aux Philippines.



Ce projet, réalisé par un consortium dirigé par Alstom avec Colas Rail, transformera la mobilité entre la métropole de Manille et les zones suburbaines de Luzon, en la rendant plus rapide, plus fiable et plus durable.



Alstom sera responsable de l'intégration du système, de la signalisation et des télécommunications, de l'alimentation électrique, du système de perception automatique des tarifs, des portes palières, des systèmes de maintenance et des équipements du dépôt, ainsi que du centre de contrôle et de la formation.



Le groupe déploiera notamment un système de signalisation de niveau 2 ERTMS (European Rail Traffic Management System) pour la première fois en Asie du Sud-Est, en utilisant son système éprouvé de contrôle des trains européens Atlas™ 200 (ETCS). Colas Rail dirigera les travaux de voie et le système de lignes aériennes de contact.



' Ce projet permet non seulement de consolider notre position de leader sur le marché dans la région, mais constitue également une étape audacieuse pour le pays dans la réalisation d'un réseau ferroviaire intégré qui applique les avancées en matière de signalisation de ligne principale pour une mobilité plus efficace et durable ', a déclaré Ling Fang, président d'Alstom pour la région Asie-Pacifique.



