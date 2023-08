Alstom : A présenté un nouveau train à batterie en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et l'autorité de transport de Saxe centrale, Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), ont présenté hier à Chemnitz, en Allemagne, le nouveau train à batterie développé par Alstom.



Au total, onze trains électriques à batterie de type Coradia Continental ont été commandés par VMS. Ces trains seront mis en service en 2024 sur la ligne Chemnitz - Leipzig.



' Grâce aux trains à hydrogène et à batterie, Alstom est en mesure d'offrir à ses clients deux alternatives respectueuses de l'environnement pour le rail ', a déclaré Müslüm Yakisan, président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom.





