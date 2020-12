(CercleFinance.com) - Alstom et Bombardier annoncent aujourd'hui que toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de la vente de Bombardier Transport à Alstom ont été obtenues.



Alstom et Bombardier prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel