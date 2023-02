Alphabet (google) : Après avoir présenté son concurrent de ChatGPT, Google plonge en Bourse

(BFM Bourse) - Bard, le robot conversationnel du groupe de Mountain View, n'a pas convaincu les investisseurs. Le titre Alphabet a chuté de 7,7% mercredi soir à la clôture de Wall Street.

C'est une présentation qui coûte cher, tout du moins en termes de capitalisation boursière. L'action Alphabet, maison-mère de Google, a chuté de 7,7% mercredi soir à la clôture de Wall Street, effaçant ainsi environ 115 milliards de dollars. Ce jeudi, le titre reprend à peine 0,35% dans les échanges de préouverture.

Ce repli a fait suite à la présentation de Bard, le robot conversationnel lancé par le groupe de Mountain View pour tenter de répondre au succès de ChatGPT, dans lequel Microsoft a misé des milliards de dollars.

Dans une vidéo promouvant cet outil d'intelligence artificielle et son fonctionnement, Google assure que Bard peut être utilisé pour préparer un repas à partir des ingrédients disponibles dans le frigo ou encore comparer deux films primés aux Oscars. Le groupe donne surtout un exemple de requête: expliquer à un enfant de neuf ans les grandes découvertes scientifiques qui ont été permises par le télescope spatial James Webb.

Mais parmi les réponses données, Bard déclare que ce télescope a été le premier à prendre une photo d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète extérieure au système solaire. Problème: cette dernière réponse est erronée, la première image d'une exoplanète ayant été prise en avril 2004 par le Very Large Telescope (VLT) au Chili par une équipe de l'Observatoire européen austral (ESO).

Une hégémonie menacée

Un impair qui a donc mis quelque peu dans l'embarras Alphabet. Pour Deutsche Bank, le plongeon boursier qui a suivi cet impair "montre les enjeux élevés et les pressions concurrentielles des nouvelles technologies".

Dans les faits, les intelligences artificielles ne sont pas exemptes d'erreurs et ChatGPT en commet lui-même en répondant aux questions adressées par les nombreux internautes qui ont testé le robot conversationnel.

Mais, au-delà de cette bourde à proprement parler, il est tout à fait possible que le marché soit resté sur sa faim au niveau de la présentation de Bard. Car Google n'a pas réellement donné de détails très concrets sur la façon dont cet outil de recherche en ligne pouvait être intégrée dans son moteur de recherche ni un délai.

Or, les investisseurs s'inquiètent que Google soit distancé par l'avance technologique de ChatGPT et redoutent que ce chatbot fragilise sa position dominante dans la recherche en ligne. Microsoft a en effet annoncé mardi le déploiement d'une version plus puissante de ChatGPT pour l'intégrer dans son moteur de recherche Bing, créant par la même une importante menace sur l'hégémonie de Google.

"C'est pourquoi vous voyez une telle réaction, car c'est le générateur d'argent, la vache à lait du portefeuille d'Alphabet", a déclaré Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg Intelligence, cité par l'agence de presse américaine.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse