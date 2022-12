Alpha mos : Le dispositif de surveillance de la glycémie par l'haleine d'Alpha Mos récompensé

(BFM Bourse) - BOYDSense, la filiale du spécialiste de l'analyse sensorielle Alpha Mos, a été récompensée pour son dispositif de surveillance du taux de glucose, dans le cadre du "DCB Innovation Challenge 2022". Organisé chaque année, cet événement vise à encourager les nouvelles initiatives et les projets innovants dans le domaine de la gestion du diabète.

Les maladies chroniques nécessitent une constante surveillance. BOYDSense, la filiale d'Alpha MOS, veut rendre cette tâche fastidieuse la moins pénible possible. La société développe un appareil miniaturisé non invasif, capable de mesurer des biomarqueurs de composés organiques volatils dans l'haleine humaine et leur utilisation pour diagnostiquer et surveiller les maladies chroniques.

La première application en cours de développement, nommé Lassie, est un analyseur d'haleine miniaturisé qui permet aux personnes atteintes de diabète de mesurer avec précision les valeurs de glycémie sans coût ni douleur. Le nom du dispositif n'a pas été choisi au hasard car il fait référence au chien star de la série "Lassie chien fidèle". Et c'est cette application qui a été récompensée par le "DCB Open Innovation Challenge". Ce prix vise à encourager les nouvelles initiatives et les projets innovants dans le domaine de la gestion du diabète.

Un dispositif innovant pour le suivi du diabète

Lors de l'édition 2022 du "DCB Open Innovation Challenge", le dispositif BOYDSense a ainsi été récompensé par un jury composé d'experts, composé de scientifiques et professionnels de santé de premier plan ainsi que de patients atteints de diabète. Le projet porté par la filiale d'Alpha MOS concourrait aux côtés de 70 projets provenant de 22 pays.

"Nous sommes honorés et fiers d'être récompensés par le jury d'experts du DCB Innovation Challenge 2022 pour notre travail de développement d'une plateforme de surveillance non invasive des paramètres de santé dédiée au suivi des maladies chroniques, à commencer par le diabète" commente Ben Delhey, PDG de BOYDSense.

"Cette distinction va également nous ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats et de collaboration et servir de levier au développement de notre dispositif de surveillance du taux de glucose basé sur l'analyse de l'air expiré" ajoute le dirigeant. La plateforme BOYDSense permettra également aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé d'utiliser l'haleine comme un moyen non invasif de détecter et de surveiller des maladies telles que le cancer, l'obésité, l'asthme, etc.

Un soutien financier du Conseil européen de l'Innovation

Le jury d'experts du DCB Innovation Challenge n'est pas le seul à croire à la technologie de BOYDSense. En décembre 2021, le Conseil européen de l'Innovation (EIC) a choisi de soutenir le développement de la filiale d'Alpha MOS en lui octroyant un financement d'un montant total de 2,5 millions d'euros. En juillet dernier, elle a reçu une première tranche de ce financement obtenu dans le cadre du programme Horizon 2021-2027 de l'EIC, cogéré par la Commission européenne.

Cette enveloppe permettra à BOYDSense de franchir plusieurs étapes supplémentaires dans le développement et l'industrialisation de son produit non invasif.

Le groupe a déjà livré le prototype d'une troisième version de son dispositif. Elle comprend une application qui permet de lire les résultats d'analyse sur un téléphone portable. Une seconde campagne de tests cliniques a été lancée avec le CHU de Toulouse pour obtenir de nouvelles données permettant d'améliorer les performances des algorithmes utilisés pour calculer le taux de glycémie lors d'une mesure de souffle. Fort de premiers résultats encourageants, BOYDSense a décidé d'étendre de trois mois supplémentaires sa campagne de tests cliniques en partenariat avec le CHU de Toulouse, pour une communication prévue en avril 2023.

Le titre Alpha MOS progresse encore de 9,7% à 2,36 euros vers 14h10. Les investisseurs voient en cette distinction un signe clair de reconnaissance de la technologie développée par BOYDSense. Sur trois mois, le titre Alpha MOS gagne plus de 20%, le dossier a profité de la signature mi-novembre d'un accord exclusif portant sur la fourniture de nez électroniques en Chine.

Dans le cadre de ce contrat, Alpha MOS va équiper plus de 30 sites d'un groupe chinois leader de l'industrie laitière avec une ou plusieurs machines et compte dupliquer ce succès chez les autres acteurs mondiaux de ce secteur.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse