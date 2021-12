Allianz se : Se fixe des objectifs financiers d'ici à 2024

(CercleFinance.com) - Allianz a dévoilé vendredi les objectifs financiers figurant dans le cadre de sa feuille de route stratégique pour la période 2022-2024, qui prévoit une accélération de sa croissance rentable.



Le géant allemand de l'assurance dit viser une croissance moyenne annuelle de 5% à 7% au niveau de son bénéfice par action (BPA), accompagnée d'une rentabilité des capitaux propres (RoE) d'au moins 13%.



Le groupe basé à Munich explique vouloir, au cours des trois prochaines années, accentuer son développement en mettant en place des modèles opérationnels 'verticaux' au sein de ses branches d'activité.



L'idée, selon lui, est d'étendre son positionnement de leader sur des marchés-clé et d'établir des plateformes dites 'modulables' qui lui permettraient d'accroître à la fois sa base de clients et ses marges.



Dans un communiqué séparé publié dans la soirée d'hier, Allianz avait déjà indiqué vouloir faire évoluer sa politique en matière de distribution de dividende.



Dans ce cadre, le groupe prévoit désormais une augmentation annuelle de 5% de son coupon, en ligne avec la croissance de son BPA, sous condition de l'atteinte d'un ratio de Solvabilité II de plus de 150%.



Allianz a également annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Resolution Life et des filiales de Sixth Street en vue de la réassurance d'un portefeuille d'assurance-vie américain pesant 35 milliards de dollars.



L'assureur souligne que la transaction va lui permettre de libérer quelque 4,1 milliards de dollars de valeur et d'encore mieux répondre aux exigences réglementaires en matière de fonds propres.



Le titre Allianz affichait la plus forte hausse de l'indice DAX vendredi après ces annonces, avec des gains de plus de 1,5% en fin de matinée.



