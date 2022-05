Allianz se : Règlement du litige Structured Alpha aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé hier soir qu'il allait verser près de six milliards de dollars afin de mettre fin au litige pénal ayant trait à son fonds d'investissement Structured Alpha.



L'assureur allemand dit avoir conclu un accord avec le Département de la Justice et l'autorité des marchés financiers (SEC), qui avaient ouvert une enquête sur les agissements des gérants du fonds.



Allianz, qui précise avoir plaidé coupable dans le dossier, souligne que ces comportements criminels se sont limités à quelques salariés qui ne font plus partie de la société.



Dans le détail, Allianz va payer 174 millions de dollars au Département de la Justice et 675 millions de dollars à la SEC, deux amendes auxquelles se rajoutent quelque cinq milliards de dollars d'indemnités versées aux investisseurs du fonds Structured Alpha.



Le groupe précise que ces montants ont d'ores et déjà fait l'objet de provisions dans ses comptes annuels 2021 et ses résultats financiers du premier trimestre.



Conséquence, l'action Allianz n'accusait qu'un repli limité de 0,4% mercredi matin à la Bourse de Francfort.



