Allianz se : Programme de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Allianz fait part d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à 750 millions d'euros, programme devant commencer en ce mois d'août pour s'achever à la fin de l'année au plus tard, toutes les actions ainsi rachetées ayant vocation à être annulées.



Ce programme a été annoncé en marge de la publication des résultats de la compagnie d'assurance allemande, d'où ressort notamment un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 64% à 4,79 milliards d'euros, au titre des six premiers mois de 2021.



