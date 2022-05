Allianz se : Oddo reste positif après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz avec un objectif de cours maintenu à 260 euros, après la publication par l'assureur allemand de ses résultats de premier trimestre, marqués par un résultat opérationnel supérieur aux attentes.



Le bureau d'études note que le résultat net, en baisse de 78% à 561 millions d'euros, aurait été d'environ 2,2 milliards (contre deux milliards attendus) retraité de l'importante provision sur ses litiges aux Etats-Unis.



'Après la provision du premier trimestre, les litiges US ne devraient plus impacter le groupe, ce qui améliore la visibilité sur le titre. Par ailleurs, les dynamiques opérationnelles restent bonnes et Allianz conserve un bilan très solide', ajoute l'analyste.



