Allianz se : Objectif de profit rehaussé pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats à neuf mois, Allianz déclare tabler désormais, pour l'année 2021, sur un profit opérationnel 'à la borne haute de sa fourchette-cible de 12 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard'.



Sur les neuf premiers mois de l'année, la compagnie d'assurance allemande a réalisé un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 38,3% à 6,9 milliards d'euros, et un profit opérationnel en progression de 27,2% à 9,9 milliards.



Ses revenus se sont accrus de 5% à 110,1 milliards d'euros, une croissance portée par des contributions positives de chacune de ses activités d'assurance-dommages (+2,1%), d'assurance vie-santé (+7%) et de gestion d'actifs (+12,3%).



