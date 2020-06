Allianz se : L'UE autorise l'acquisition de Tank & Rast

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition conjointe d'Autobahn Tank & Rast Gruppe en Allemagne, par Allianz et OMERS Administration Corporation au Canada.



Tank & Rast est un fournisseur de services alimentaires, de produits de détail, d'hébergement hôtelier et de carburant sur les autoroutes allemandes. La société est actuellement sous le contrôle exclusif d'Allianz. OMERS est l'administrateur du régime de retraite principal du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition du contrôle conjoint ne poserait aucun problème de concurrence, car les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Allianz Se en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok