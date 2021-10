Allianz se : L'UE autorise l'acquisition de Porterbrook

(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition du contrôle en commun de Porterbrook par Allianz Capital, AIMCo, Dalmore et Generation.



Porterbrook est actif dans la fourniture de tous types de matériel roulant ferroviaire et d'équipements associés à des sociétés britanniques d'exploitation de trains de passagers et de fret.



Allianz Capital est le gestionnaire d'investissement interne du groupe Allianz pour les investissements alternatifs, se concentrant sur les investissements directs, l'énergie renouvelable et les investissements indirects dans les capitaux privés.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, car Porterbook n'a aucune activité réelle ou prévue dans l'Espace économique européen.



