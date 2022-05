Allianz se : Jefferies reste à l'achat malgré la provision

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 260 E après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



Allianz a annoncé un bénéfice au 1er trimestre de 0,6 MdE, incluant une provision de 1,9 MdE pour AGI (qui est à la fois plus faible et plus tôt que prévue selon l'analyste).



En excluant cette provision, le bénéfice net 2022 aurait été de +11,6% en avance sur le consensus.



' L'avantage le plus important est que cette provision intervient un trimestre plus tôt que prévu, supprimant ainsi un surcoût substantiel important sur les actions. Si l'on exclut l'impact de 1,6 milliard d'euros (net d'impôt) de cette provision, le résultat net du groupe au 1er trimestre aurait été de 2,2 milliards d'euros ' précise Jefferies.



' Le bénéfice d'exploitation du Groupe s'élève à 3,2 milliards d'euros, soit 6,0 % de plus que les 3,0 milliards d'euros attendus par le consensus pour le premier trimestre 2022 '.





