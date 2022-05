Allianz se : Jefferies reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 260 à 255 euros, Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Allianz, soulignant qu'au-delà de la gestion d'actifs, ses segments d'assurance ont largement dépassé les attentes dans sa publication trimestrielle.



'Après avoir rassemblé un large éventail d'opinions d'investisseurs, nous constatons que l'attention des investisseurs reste concentrée sur les activités de gestion d'actifs d'Allianz', souligne le broker dans le résumé de sa note.



'Plus précisément, les optimistes pointent vers une résolution possible du problème 'Structued Alpha', tandis que les pessimistes mettent l'accent sur les actifs sous gestion (AUM) chez PIMCO', poursuit-il.



