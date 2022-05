Allianz se : Importante provision pour litige au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé mercredi qu'il prévoyait de passer une charge supplémentaire de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes de premier trimestre au titre des provisions constituées en vue du règlement d'un litige en cours aux Etats-Unis.



A la veille de la publication de ses résultats de premier trimestre, l'assureur allemand indique que la provision devrait pénaliser son bénéfice net trimestriel à hauteur de 1,6 milliard d'euros.



Le groupe dit ainsi attendre un bénéfice net part du groupe de 600 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, avec un résultat opérationnel anticipé autour de 3,2 milliards d'euros.



Dans son communiqué, Allianz justifie ces provisions par son intention d'indemniser les investisseurs des fonds Structured Alpha de sa filiale américaine Allianz Global Investors U.S., avec lesquels certains règlements à l'amiable ont déjà pu être trouvés.



La société indiqué être en discussion avec les autorités américaines, à savoir le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC), avec l'objectif de finaliser prochainement le dossier.



Avec un gain de plus de 2,2%, l'action Allianz signait l'une des plus fortes progressions de l'indice allemand DAX mercredi matin.



