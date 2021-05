Allianz se : Hausse de 83,4% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total est en repli de 2,6% à 41,4 milliards d'euros au 1er trimestre 2021 (1er trimestre 2020: 42,6 MdE). Il est resté stable par rapport au niveau de l'année précédente, ajusté des effets de change et de consolidation.



Le Résultat net a augmenté de 83,4% à 2,6 milliards d'euros, principalement grâce à la croissance du résultat opérationnel et, dans une moindre mesure, à un meilleur résultat hors exploitation suite à une baisse des dépréciations. Le résultat par action (BPA) a augmenté de 85,2% à 6,23 euros.



'Allianz a commencé l'année avec d'excellents résultats dans tous les segments d'activité. Il s'agit d'un coup d'envoi encourageant pour 2021 et nous rend confiants d'atteindre nos objectifs 2021', a déclaré Oliver Bäte , DG d'Allianz SE.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

