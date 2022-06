Allianz se : Forte hausse de ses actifs au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Depuis l'ouverture de son bureau de Londres en juin 2019, Allianz Real State a vu ses actifs sous gestion au Royaume-Uni progressé pour atteindre 5,2 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2022.



' Allianz Real Estate a continué d'enregistrer de solides performances au Royaume-Uni, grâce à des opportunités d'investissement attrayantes dans les secteurs du bureau, de la logistique et du résidentiel ' indique le groupe.



Les actifs sous gestion au Royaume-Uni ont augmenté de 40 % à la fin du premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, cette dynamique se poursuivant encore au cours de l'année.



Kari Pitkin, responsable du développement pour l' Europe, Allianz Real Estate, a déclaré : ' L'appétit reste fort et nous continuons à être très actifs au Royaume-Uni en termes de volume de transactions. Notre équipe londonienne est passée à 14 membres, contre seulement quatre à la fin de 2020, afin de répondre à la demande croissante des parties prenantes internes et externes '.



