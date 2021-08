Allianz se : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Allianz grappille près de 1% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 240 à 242 euros sur le titre de la compagnie d'assurances.



Le bureau d'études considère en effet que 'l'incertitude des litiges aux Etats-Unis ne doit pas masquer la solidité du groupe', et que 'la faiblesse des multiples (PE 2022 de neuf fois) ne reflète pas la qualité du business model d'Allianz'.



