Allianz se : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Allianz et relève son objectif de cours de 220 à 235 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées d'environ 5% pour 2021 et de 4 à 2% entre 2022 et 2025.



Le broker justifie ce rehaussement par 'des dynamiques de profits solides en vie et en gestion d'actifs dans les résultats du premier trimestre 2021, ainsi qu'un ratio de perte sous-jacent amélioré dans la division assurance non-vie'.



'Nos nouvelles prévisions suggèrent qu'Allianz est en chemin vers la borne haute de sa fourchette cible large de profit opérationnel de 11-13 milliards d'euros pour 2021', juge Credit Suisse, par ailleurs confiant pour l'objectif de ratio combiné de 93%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.