Allianz se : Bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Allianz gagne plus de 2% à Francfort, après l'annonce par la compagnie d'assurance qu'elle table désormais, pour l'année 2021, sur un profit opérationnel 'dans la moitié haute de sa fourchette-cible de 12 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard'.



Sur les six premiers mois de l'année, elle a réalisé un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 64% à 4,79 milliards d'euros, et un profit opérationnel en progression de 37% à 6,65 milliards, pour des revenus accrus de 3,1% à 75,7 milliards.



Par ailleurs, Allianz fait part d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à 750 millions d'euros, programme devant commencer en ce mois d'août pour s'achever à la fin de l'année au plus tard, toutes les actions ainsi rachetées ayant vocation à être annulées.



