Allianz se : Acquisition d'un immeuble pour 214 ME à Munich

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate a acquis l'immeuble de bureaux NM28 à Munich pour 214 millions d'euros dans le cadre d'une opération de vente et cession-bail avec Bertelsmann.



La clôture est prévue pour le quatrième trimestre 2020.



Construits à la fin des années 1990, les 32 726 m2 de NM28 sont répartis dans deux bâtiments reliés par un foyer à deux étages.



' Avec un taux d'inoccupation de seulement 2 %, le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande sur le marché des bureaux de Munich continue d'offrir des perspectives de croissance intéressantes pour les loyers et a facilité l'essor de nouveaux sous-marchés, tels que Berg am Laim, au sein de la ville', a déclaré Annette Kroeger, PDG d'Allianz Real Estate North & Central Europe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Allianz Se en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok