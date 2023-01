Alibaba : Le milliardaire Jack Ma cède le contrôle d'Ant Group, Alibaba bondit en Bourse

(BFM Bourse) - Le milliardaire chinois Jack Ma va céder Ant Group, l’entreprise qu’il a créée il y a 8 ans et dont il détenait 53% des actions. L'action Alibaba cotée à Wall Street s'inscrit en hausse dans les transactions avant l'ouverture.

L'action Alibaba et celle des sociétés liées à Ant Group ont bondi lundi en Bourse, après l'annonce par le géant chinois du commerce électronique que son fondateur, Jack Ma, allait céder le contrôle de l'entreprise fintech Ant Group dans le cadre d'une restructuration.

A la Bourse de Hong Kong, l'action Alibaba a terminé sur un gain de 8,66%, tandis que Longshine Technology Group, Shanghai Golden Bridge Infotech, Orbbec et Hundsun Technologies ont pris de 0,56% à 8,3%. L'action Alibaba cotée à Wall Street prend de son côté 5% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

Ant, qui a annoncé durant le week-end que Jack Ma céderait le contrôle de la fintech dans le cadre de sa restructuration, détient indirectement des participations d'environ 5% à 20% dans les sociétés mentionnées ci-dessus.

Une levée de certaines incertitudes

Selon Redmond Wong, stratège marchés chez Saxo Markets, la cession par Jack Ma du contrôle d'Ant et d'autres entreprises permettra de lever certaines incertitudes entourant le groupe et devrait favoriser le développement et l'expansion de ses activités.

En novembre 2020, la société Ant avait prévu une introduction en Bourse record de 37 milliards de dollars mais la Chine a brusquement suspendu l'opération quelques jours avant le début de la cotation. L'opérateur de marché de la place de Shanghai avait alors invoqué des changements dans l'environnement réglementaire.

Jack Ma est dans le viseur de Pékin depuis qu'il a déclaré, dans un discours prononcé à Shanghaï en octobre 2020, que les organismes de surveillance financière étouffaient l'innovation.

Dans une interview accordée à l'agence Chine nouvelle et publiée samedi, Guo Shuqing, le patron de la Commission de régulation des banques et des assurances (CBIRC), a déclaré que les mesures de "redressement" des activités financières de 14 sociétés internet étaient globalement terminées, tandis qu'il subsistait encore des problèmes dans certaines sociétés, sans plus de précisions.

(Avec Reuters)

S. S. - ©2023 BFM Bourse