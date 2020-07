Ales groupe : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour Alès Groupe

(CercleFinance.com) - Alès Groupe annonce que le Tribunal de Commerce de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société assortie d'une période d'observation de six mois, procédure qui ne concerne pas les filiales opérationnelles.



La direction va rechercher toutes solutions permettant dans les meilleures conditions de pérenniser l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif, en mettant en place un processus de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement.



Compte tenu de l'incertitude concernant l'issue des différentes démarches entreprises par Alès, la suspension de la cotation des actions de la société annoncée le 29 juin est maintenue jusqu'à nouvel ordre.



