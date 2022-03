Albioma : L'intérêt supposé du fonds KKR pour Albioma dope les producteurs d'énergie alternatifs

(BFM Bourse) - Selon Bloomberg, le fonds d'investissement américain étudierait l'opportunité de racheter le producteur tricolore indépendant, qui exploite sur trois sources d'énergie renouvelables: la biomasse, le solaire et la géothermie. De quoi pousser à la hausse le cours d'Albioma mais aussi de certains comparables.

En regard de la flambée des énergies fossiles, l'intérêt des investisseurs pour les producteurs positionnés sur la production d'électricité à partir de ressources renouvelables ne devrait que s'accentuer. L'an dernier, les investissements dans la transition vers des ressources faiblement carbonées ont déjà bondi de plus de 25% à 755 milliards de dollars, selon BloombergNEF, et les opérations continuent à s'enchaîner: Infrastructure Investments Fund (IIF, un fonds dédié géré par JPMorgan) a finalisé le mois dernier le rachat de l'italien Falck Renewables, tandis qu'un consortium mené par Macquarie a annoncé cette semaine le rachat du français Reden Solar pour une valeur d'entreprise de 2,5 milliards d'euros.

La prochaine cible pourrait être Albioma, selon Bloomberg, qui rapporte que le géant du private equity KKR serait en discussions préliminaires en vue d'une offre potentielle sur l'ex-Séchilienne-Sidec. Les sources de l'agence ont précisé, comme il se doit, que rien ne garantit qu'une proposition soit effectivement faite et a fortiori qu'elle aboutisse, tandis qu'il n'est pas non plus exclu que d'autres acquéreurs se présentent.

Expertise historique dans les résidus de la canne à sucre

Dirigé par Frédéric Moyne, Albioma est issu du rapprochement entre la Sidec (Société industrielle pour le développement de l’énergie charbon, une entreprise mise sur pied après les premiers chocs pétroliers pour tenter de développer des alternatives au pétrole) et Séchilienne, initialement une filiale d’Air Liquide. Le groupe bénéficie d'une expertise historique dans la valorisation de la bagasse, le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre, avec des implantations dans les régions de production notamment les îles Maurice et La Réunion. Il s'est depuis diversifié dans le photovoltaïque et depuis l'an dernier dans la géothermie via l'acquisition d'une centrale en Turquie (Gümüşköy).

En 2021, son chiffre d'affaires a progressé de 13% à 573,3 millions d'euros pour un bénéfice net part du groupe de 59 millions d'euros. L'entreprise, dont le capital est relativement éclaté avec 65% de flottant, compte distribuer un dividende de 84 centimes par action.

L'intérêt supposé de KKR permet au titre, jusqu'ici en baisse depuis le début de l'année, de reprendre 8,8% à 36,50 euros vers 10h45 mardi, et profite indirectement à Voltalia (+5,7%) ou Neoen (+6,4%).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse