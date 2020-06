Albioma : Prochaine entrée dans le SBF120

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Albioma gagne 1,3% alors que le titre du producteur d'électricité sera intégré, aux côtés de Neoen et Robertet, au SBF120 le 22 juin prochain, par décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris à l'issue de sa révision trimestrielle.



Ces trois valeurs remplaceront Europcar Mobility, Quadient et Verallia au sein de l'indice. Par ailleurs, le conseil scientifique a décidé l'inclusion de Teleperformance comme nouvelle composante du CAC40, prenant la place de Sodexo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

