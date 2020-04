Akzo nobel : Entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - AkzoNobel bondit de plus de 7% à Amsterdam, après la publication par le chimiste d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en croissance de 54% à 0,71 euro au titre du premier trimestre, dépassant de 14 centimes le consensus.



Malgré l'impact du Covid-19, le spécialiste néerlandais des peintures et enduits a accru son profit opérationnel ajusté de 31% à 214 millions d'euros pour des revenus en repli de 6% à 2,06 milliards (-5% hors effets de changes) avec une chute de 7% des volumes.



AkzoNobel a suspendu ses objectifs annuels en raison des perturbations de marchés liées à la pandémie, mais affiche son intention de 'reprendre sa dynamique positive une fois que les marchés se seront normalisés'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AKZO NOBEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok