Akzo nobel : Un revêtement sans bisphénol pour les canettes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel Packaging Coatings annonce aujourd'hui le lancement d'un revêtement interne sans bisphénol pour les extrémités des canettes de boissons : Accelshield 700.



En tant que revêtement BPA-NI (Bisphénol A non intentionnel), le Accelshield 700 n'utilise pas d'époxydes à base de BPA ou de bisphénol dans le cadre de son processus de fabrication. Il est conforme aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'UE.



Le produit aidera à répondre à l'augmentation de la demande de revêtements alternatifs attendue après le récent avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur les restrictions en matière de BPA dans les emballages métalliques des produits alimentaires et des boissons



' Les revêtements BPA-NI sont une innovation importante, marquant un tournant décisif pour l'industrie. Accelshield 700 aidera les fabricants de canettes à pérenniser leur sélection ', déclare Chris Bradford, directeur marketing des revêtements industriels, AkzoNobel Packaging Coatings.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.