Akwel : L'équipementier automobile a fait mieux que résister en 2020

(BFM Bourse) - L'ex-MGI Coutier a subi l'année dernière une contraction de ses revenus moins marquée que celle du marché automobile dans son ensemble, et a même réussi à accroître ses résultats grâce à une marge opérationnelle au plus haut historique.

La crise n'a semble-t-il pas eu prise sur Akwel, équipementier automobile aindinois spécialiste des circuits de fluides (durites, conduites, échangeurs, pompes, raccords, etc.) et des mécanismes d'ouverture. Après un début de séance en nette progression, le titre repassait cependant dans le rouge en fin de matinée, perdant 0,96% à 31 euros peu avant 11h00.

En 2020, le groupe contrôlé à 69,7% par la famille Coutier a subi un repli de 14,9% de son chiffre d'affaires à 937,2 millions d'euros. Ce faisant, Akwel a surperformé l’évolution de la production automobile mondiale, en baisse de 16,2% l'an dernier, grâce à des gains de parts de marché chez les clients stratégiques (notamment dans le cadre du rapprochement PSA-Opel), à la reprise de l’activité en Chine et aux succès obtenus par les modèles fabriqués aux Etats-Unis (où le groupe a deux usines) ainsi qu’une demande atypique sur les réservoirs SCR (l'"AdBlue" qui permet d’éliminer une grande partie des oxydes d’azote émis par les diesels).

Des réductions de coûts efficaces

Surtout, le résultat opérationnel a bondi de 20,3% à 107 millions d'euros, soutenu par les efforts de réductions des coûts et par l'arrivée à maturité opérationnelle des nouveaux sites industriels. La marge opérationnelle courante atteint ainsi 12,1%, un niveau record situé 3,7 points au-dessus de celle de 2019.

Le résultat net part du groupe ressort à 85,5 millions d'euros (+36,4%, avantagé par une diminution de la charge d'impôts), soit une marge nette de 9,1%.

La performance opérationnelle d'Akwel lui a permis de dégager une capacité d’autofinancement en hausse de 47,1 millions à 154,4 millions d'euros (135,4 millions hors impact des indemnités d’assurance à recevoir en contrepartie de dotations aux provisions pour retour garantie).

L’amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR), en baisse de 7,7 millions d'euros, et la maîtrise des enveloppes d’investissements (à 34 millions) ont conduit à une génération de free cash flow de 128,2 millions d'euros au cours de l’exercice. Avec une trésorerie nette positive de 60,6 millions d'euros, la firme estime disposer d’une situation financière "particulièrement solide pour traverser la crise et saisir de nouvelles opportunités". Sans oublier ses actionnaires, qui devraient percevoir un dividende de 45 centimes par action, après avoir vu le coupon fondre l'an dernier à moins de 20 centimes.

Une visibilité toujours très réduite pour 2021

Le marché automobile mondial se caractérise par une visibilité toujours très réduite en 2021, avec notamment de fortes tensions sur l’approvisionnement et les prix des matières premières et des composants électroniques. Dans ce contexte, Akwel prévoit une progression de son activité en 2021, sans toutefois atteindre un niveau de rentabilité et de génération de trésorerie comparable à l'exercice écoulé, compte tenu notamment de la hausse des salaires et des matières premières et d'une reprise des investissements après le point bas de 2020.

"Le groupe va continuer de s’appuyer sur la solidité de son modèle opérationnel et financier pour affirmer ses positions auprès de ses clients stratégiques et adapter son portefeuille produits aux nouvelles attentes des constructeurs. Les perspectives autour des nouvelles mobilités -notamment le développement de l’hydrogène- et les exigences croissantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises, constitueront des axes de travail privilégiés en 2021", conclut le groupe.

