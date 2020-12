AIR FRANCE -KLM : Poursuite du retracement

(BFM Bourse) - AIR FRANCE -KLM constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 4K85S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 5 € et d’échéance courte au 18/06/2021. L'effet de levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 09 novembre, sur annonce majeure pour l'ensemble du secteur aérien (actualité vaccinale), l'action AIR FRANCE - KLM, sous-jacent du produit dérivé proposé ici, a vu sa configuration graphique et technique se métamorphoser. Dans des volumes très puissants, et sur bougie remarquable, l'action a fait voler en éclats la borne haute d'un canal baissier (tracé en noir et en pointillés) sur le graphique. Les courtes consolidation se sont succédées depuis avec le phases d'extension haussière précoce et ample.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 4K85S, sur AIR FRANCE -KLM, à 0.520 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 5.990 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 4.934 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.52 € CALL Objectif : 5.990 € Stop : 4.934 € Mnemo : 4K85S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 5.00 € Echéance : 18/06/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

