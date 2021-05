AIR FRANCE-KLM : Attention au trou d'air

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action AIR FRANCE KLM qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (00T5S).

Ce produit dérivé réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'une bougie de retournement, au corps inexistant et à l'ombre haute démesurée le 25 février, l'action de la compagnie aérienne a accusé les signes techniques de faiblesses, comme les ruptures de moyennes mobiles courtes et longues dans des volumes suffisants, bougies en marubozu témoignant d'une mobilisation du camp vendeur à des moments clés, un gap baissier notable le 13 avril, et une sous-performance du marché depuis le 21 avril.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnémonique 00T5S, sur AIR FRANCE-KLM, à 0.830 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 4.050 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 4.960 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 6.25 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.