AIR FRANCE-KLM : Sélection d'un turbo put idoine sur l'action de la compagnie aérienne

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action AIR FRANCE-KLM qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (X568S).

Ce produit dérivé réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le vendredi 4 mars, dans des conditions de volatilité et de volumes significatives, le titre de la compagnie aérienne rompait une zone zone technique majeur ouvrant la voie à une accélération des dégagements. Un gap d'épuisement plus tard, le titre abdiquait en cours même de séance, le lundi 07 mars, en touchant au plus bas de séance quasiment les 3 euros. Alors que le rebond consécutif s'est construite dans des volumes faibles et décroissants, attention à la formation d'un nouveau repli, surtout si la bougie de jour venait à valider une structure englobante.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique X568S, sur AIR FRANCE-KLM, à 0.330 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 3.220 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 4.070 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 4.4765 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.