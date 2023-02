Airbus group : Le groupe aéronautique Airbus compte livrer 720 avions en 2023, le bénéfice atteint un record

(BFM Bourse) - L'ex-EADS a livré ses prévisions pour 2023, anticipant 720 livraison d'avions, soit sa cible initiale de 2022.

Après un exercice 2022 marqué par les difficultés sur sa chaîne d'approvisionnement, Airbus va tenter de repartir de l'avant cette année. Mais le groupe fait preuve d'une certaine prudence pour le moment dans ses prévisions.

L'ex-EADS a dévoilé ses projections pour l'exercice 2023, et compte ainsi livrer 720 avions cette année, contre 661 l'an passé. Cet objectif de 720 avions correspond à la cible que s'était initialement fixée la société l'an dernier avant de la réduire puis de l'abandonner en décembre.

Airbus prévoit par ailleurs de dégager un résultat opérationnel (EBIT) ajusté, mesure clef de rentabilité du groupe, de 6 milliards d'euros et dégager un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements des clients de 3 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Pour Jefferies, ces perspectives sont "faibles sur la trésorerie" mais "rassurantes" sur l'EBIT ajusté.

"En 2023, nous nous focaliserons sur nos activités industrielles et sur la transformation à plus long terme de l’entreprise. La solide performance financière de 2022 et notre confiance dans l’avenir nous amènent à proposer cette année le versement d’un dividende plus élevé", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus cité dans un communiqué. Le groupe propose en effet de verser au titre de 2022 un dividende de 1,8 euro par action contre 1,5 euro au titre de 2021.

Résultat supérieurs aux attentes

Le groupe a livré ces prévisions alors que ses résultats du quatrième trimestre se sont avérés supérieurs aux attentes des analystes.

Sur la période allant d'octobre à décembre, Airbus a vu son chiffre d'affaires s'établir à 20,64 milliards d'euros contre 17 milliards sur la même période de 2021. Le groupe a notamment bénéficié de livraisons d'avions supérieures à celle de la même période du précédent exercice, avec 226 unités contre 187 au quatrième trimestre 2021.

L'Ebit ajusté a progressé de 43% à 2,15 milliard d'euros tandis que le bénéfice net s'est inscrit à 1,68 milliard d'euros, en hausse de 6%.

Le flux de trésorerie avant financements clients et opération de croissance externe a atteint 1,781 milliards d'euros.

Selon un consensus disponible sur le site de la société, les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de 20,44 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 1,947 milliard d'euros, un bénéfice net de 1,33 milliard d'euros et une génération de trésorerie libre de 1,58 milliard d'euros.

Jefferies évoque "une bonne performance" sur le dernier trimestre de 2022, et apprécie particulièrement la bonne surprise sur l'Ebit ajusté.

Des montées en cadence légèrement repoussées

Sur l'ensemble de 2022, Airbus a vu son chiffre d'affaires progresser de 13 % à 58,73 milliards d'euros, tandis que son Ebit ajusté a augmenté de 16% à 5,63 milliards d'euros. Le bénéfice net a lui progressé de 1% à 4,25 milliards d'euros, dépassant ainsi son record de 2021. Son rival Boeing avait lui accusé une perte nette de près de 5 milliards de dollars au titre de 2022.

Le flux de trésorerie avant financements clients et opération de croissance externe s'est établi à 4,68 milliards d'euros contre 3,52 milliards d'euros en 2021.

Au sujet de la montée en cadence de sa production de monocouloirs, Airbus a annoncé qu'il comptait désormais atteindre un rythme de production d'avions de la famille A320, son blockbuster, de 65 unités par mois à fin 2024 avant d'atteindre une cadence de 75 au en 2026.

Il s'avère donc un peu plus prudent sur cette montée en cadence, puisqu'il tablait auparavant sur un rythme de 65 avions courant 2024 et 75 avions au "milieu de la décennie".

Pour les gros porteurs, la société prévoit de passer à une production de trois A330 par mois actuellement à quatre en 2024, et de six A350 à actuellement à neuf fin 2025.

L'avionneur a par ailleurs annoncé mercredi soir avoir choisi Thomas Toepfer, pour succéder à Dominik Asam au poste de directeur financier. Thomas Toepfer est actuellement directeur financier du groupe de chimie allemand Covestro, poste qu'il occupe depuis 2018. Il rejoindra Airbus en septembre prochain alors que Dominik Asam quittera la société le 3 mars. Dans l'intervalle, l'interim sera assuré par Xavier Tardy, en charge des Finances de la division spatiale et militaire d'Airbus.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse