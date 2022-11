Airbus group : Des craintes sur les livraisons d'avions font perdre de l'altitude à l'action Airbus

(BFM Bourse) - Le groupe d’aéronautique et de défense songerait à décaler des livraisons prévues l’année prochaine, selon Reuters. Cette information, couplée aux craintes sur la Chine, pénalisent l’action Airbus ce lundi.

Les livraisons restent le sujet le plus sensibles pour le titre Airbus. Pour rappel, la majeure partie du paiement d'un avion survient lorsque l’appareil est réceptionné par son client. C’est donc toute la trajectoire de génération de cash de l’avionneur qui dépend de son rythme de livraison.

Or l’agence Reuters a rapporté vendredi soir, sur la base de sources anonymes, que le groupe "préparait le terrain" pour décaler des livraisons de certains avions moyen-courrier prévues l’an prochain.

L’article ne mentionne pas quels avions exacts seraient concernés ni si ces reports seraient effectués plus tard l’an prochain ou sur un autre exercice.

"Nous apportons de la transparence sur les commandes et livraisons d'Airbus sur une base mensuelle. Nous ne commentons pas les spéculations sur les chiffres intermédiaires", a réagi le groupe dans une déclaration transmise à plusieurs médias dont BFM Bourse.

820 livraisons anticipées par les analystes en 2023

A la Bourse de Paris, l’action Airbus perd 3,4% accusant la plus forte baisse du CAC 40.

"Le problème c’est que l’article ne précise pas si ces décalages se feraient plus tard en 2023, ce qui ne serait guère problématique, ou à un horizon plus lointain, ce qui pourrait alors mettre à mal la remontée des cadences et les prévisions du consensus", souligne un analyste. "Dans le doute, le marché retient l’option la plus négative", ajoute-t-il.

Selon Jefferies, les analystes tablent en moyenne sur environ 820 livraisons l’an prochain ce qui représente une importante hausse par rapport aux quelque 700 avions qu’Airbus compte livrer en 2022.

"Le fait qu'Airbus puisse être en retard dans la livraison de ses appareils - notamment les A320 et A321 - n'est pas nouveau", note Jefferies. Le bureau d’études rappelle que mi-novembre, Steven Udvar-Hazy, le président exécutif du loueur Air Lease Corp, cité par Airline Weekly, expliquait qu’Airbus comme Boeing accusaient du retard sur leurs calendriers de livraisons, avec six à sept mois pour l’A321 neo du groupe européen.

"Il est difficile d'évaluer si ce qui est relayé dans l'article [de Reuters, NDLR] représente des retards supplémentaires par rapport à ce qu'Airbus a communiqué", considère Jefferies.

La banque fait référence au décalage annoncé par le groupe fin juillet. Confronté à d’importantes tensions sur sa chaîne logistique, Airbus avait été alors contraint fin juillet de reporter de six mois sa trajectoire de production pour la famille A320, visant une cadence mensuelle de 65 avions pour début 2024, et non plus à l’été 2023.

Par ailleurs, au-delà des inquiétudes sur les livraisons, "les craintes sur la remontée des cas de Covid-19 en Chine et sur la vague de protestation peut aussi pénaliser l’action, la Chine représentant un important marché pour Airbus", ajoute l’analyste cité précédemment. Airbus avait notamment obtenu début juillet des commandes des principales compagnies chinoises représentant près de 300 avions.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse