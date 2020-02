Airbus group : Vise un EBIT ajusté d'environ 7,5 MdsE en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé progresse à 70,5 milliards d'euros en 2019 contre 63,7 milliards d'euros en 2018.



Les prises de commandes consolidées en 2019 ont progressé à 81,2 milliards d'euros (55,5 milliards d'euros en 2018), portant la valeur du carnet de commandes consolidé à 471 milliards d'euros au 31 décembre 2019 (460 milliards d'euros fin décembre 2018).



L'EBIT ajusté d'Airbus progresse de 32 % à 6 358 millions d'euros (4 808 millions d'euros en 2018). L'EBIT (reporté) consolidé s'établit à 1 339 millions d'euros (5 048 millions d'euros en 2018), et inclut des ajustements totalisant -5 607 millions d'euros nets.



La perte par action consolidée reportée de -1,75 euro (bénéfice par action 2018 : 3,94 euros) tient compte d'un impact négatif lié au résultat financier, notamment en raison de la réévaluation d'instruments financiers.



La perte nette consolidée s'établit à -1 362 millions d'euros (3 054 millions d'euros de résultat net en 2018).



Airbus prévoit de livrer environ 880 avions commerciaux en 2020. Airbus anticipe un EBIT ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros, et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients d'environ 4 milliards d'euros avant le paiement de 3,6 milliards d'euros au titre des pénalités, l'impact négatif de plusieurs centaines de millions d'euros au titre des dispositions de mise en conformité consécutivement aux différends fiscaux et juridiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok