Airbus group : Va recruter plus de 13 000 personnes en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le recrutement de plus de 13 000 personnes dans le monde en 2023.



Environ 7 000 d'entre elles seront des postes nouvellement créés au sein de l'entreprise.



Cette nouvelle campagne de recrutement sera mondiale, avec un accent sur les profils techniques et industriels, ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences soutenant la vision à long terme de l'entreprise, dans des domaines tels que les nouvelles énergies, le cyber et le numérique.



' Les nouvelles recrues contribueront à soutenir notre montée en puissance industrielle et l'ambitieuse feuille de route de décarbonation d'Airbus et à préparer l'avenir de l'aviation ' indique le groupe.



' En 2022, nous avons accueilli plus de 13 000 nouveaux employés au sein de Team Airbus à travers le monde, dans un environnement complexe qui a mis à l'épreuve notre résilience et notre attractivité en tant qu'employeur mondial ', a déclaré Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer d'Airbus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.