Airbus group : Va étudier des solutions d'élimination du carbone

(CercleFinance.com) - Airbus, Air Canada, Air France-KLM, easyJet, International Airlines Group, LATAM Airlines Group, Lufthansa Group et Virgin Atlantic signent des lettres d'intention afin d'explorer des solutions d'élimination du carbone dans l'aviation.



Les groupes vont étudier les possibilités d'un futur approvisionnement en crédits d'élimination du carbone issus de la technologie de captage direct du carbone dans l'air.



Le captage et le stockage directs du carbone dans l'air (DACCS) est une technologie à fort potentiel qui consiste à filtrer et à éliminer les émissions de CO2 directement de l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance. Une fois retiré de l'air, le CO2 est stocké de manière sûre et permanente dans des réservoirs géologiques.



' L'industrie aéronautique ne pouvant pas capter à la source les émissions de CO2 libérées dans l'atmosphère, une solution de captage et de stockage direct du carbone dans l'air permettrait au secteur d'extraire directement de l'air atmosphérique la quantité équivalente d'émissions provenant de ses activités ' indique Airbus.



