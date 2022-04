Airbus group : Va acquérir DSI Datensicherheit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce l'acquisition de DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'information (BSI).



DSI DS sera entièrement détenue par Airbus Defence and Space GmbH et opérera sous un nouveau nom, Aerospace Data Security GmbH. Cela renforcera encore les capacités de cryptographie d'Airbus et favorisera le développement de systèmes sécurisés de bout en bout.



'Cette acquisition renforcera nos capacités de cybersécurité et nous permettra de créer une valeur significative pour nos clients', déclare Andreas Lindenthal, responsable d'Airbus Space Systems Allemagne. 'Airbus et DSI DS ont une histoire de partenariat sur des produits importants et nous sommes ravis de poursuivre notre succès avec le démarrage d'Aerospace Data Security GmbH'.



Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés.



