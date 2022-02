Airbus group : Un service Intelsat pour LATAM Airlines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intelsat fournira un service de connectivité en vol à la nouvelle flotte d'Airbus de LATAM Airlines. Ce service sera installé notamment sur les A320ceo et A320neo, basée au Chili, en Équateur, au Pérou et en Colombie.



Les installations porteront sur 160 appareils au total. Environ 70 avions nouvellement livrés devraient être équipés du système 2Ku d'Intelsat par Airbus, avant d'être livrés à LATAM, sur ses sites de fabrication aux États-Unis et en Europe. Une fois l'installation terminée, l'ensemble de la flotte d'avions de LATAM sera desservi par le service IFC d'Intelsat.



'Chez Intelsat, notre mission est de fournir une connectivité de qualité et fiable pour le travail et le divertissement, ce qui est essentiel pour les partenaires des compagnies aériennes et les passagers', a déclaré Dave Bijur, vice-président d'Intelsat Commercial Aviation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.