Airbus group : Un nouveau partenaire pour le projet de taxi volant

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi qu'il avait retenu KLK Motorsport and Modell- und Formenbau Blasius Gerg pour concevoir la structure arrière du CityAirbus NextGen, son projet de taxi volant urbain.



L'avionneur indique qu'il va s'attacher avec son partenaire à développer un fusela ultraléger conçu à partir de matériaux composites haut de gamme, utilisés notamment pour les voitures de Formule 1.



Airbus rappelle qu'il avait déjà sélectionné Thales et Diehl pour le développement des calculateurs de commandes de vol de son avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), ainsi que Spirit AeroSystems pour la conception de ses ailes.



